Журова заявила, что Валиеву уничтожили как спортсменку

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на решение федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации, передает «Матч ТВ».

«Камила оказалась заложницей ситуации. Сейчас уже никто не признается, никто не заступится. Девчонку, которая невероятно талантлива, взяли и уничтожили как спортсменку», — сказала Журова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.