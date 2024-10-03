В Госдуме ответили Гашеку после критики россиян в НХЛ

Известный чешский хоккеист критически и жестко относится к России, поэтому невозможно ждать от него других слов в адрес выступающих в Национальной хоккейной лиге россиян, заявила в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, у Гашека родовая травма, связанная с историей Чехии.

Его несет, были у него лояльные комментарии в адрес России, потом снова пошло не лояльно. У меня такое ощущение, что у него родовая травма, связанная с историей его страны и происходящими там событиями. Даже не из-за того, что происходит сейчас, у него идет след оттуда. В угоду политическим моментам были новости, что он собирается участвовать в выборах, чуть ли не президентских, набирает свои политические дивиденды и понимает, что это нужно делать именно таким образом, — высказалась Журова.

Депутат напомнила, что НХЛ выступает последовательно в плане решений по российским хоккеистам. По ее словам, позиция лиги строится на том, что в НХЛ должны выступать лучшие игроки мира.

Они говорят: "Приглашаем тех, кого хотим". У них своя позиция, хотя, казалось бы, американцы и должны были по-другому к этому относиться, но хоккей поставили вне политики, — добавила Журова.

Ранее Гашек заявил, что новый сезон НХЛ снова станет рекламой специальной военной операции России на Украине. На своей странице в соцсети X он выразил мнение, что лига нисколько не изменила свою позицию с начала СВО и россияне по-прежнему могут в ней играть.

До этого Гашек сказал, что хочет помочь российским спортсменам вернуться на международные соревнования. При этом известный хоккеист отметил, что сожалеет о допуске 15 россиян к участию в Олимпийских играх в Париже.