Губерниев рассказал о своей мечте

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что мечтает снова поехать на Олимпиаду, чтобы прокомментировать там победу российского спортсмена и взять у него интервью.

В середине октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из‑за решения организации включить в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов на соревнования индивидуально и в нейтральном статусе.

— Есть ли у вас мечта?

— Хочу поехать на Олимпиаду, чтобы прокомментировать там победу российского спортсмена. Когда поднимается наш флаг, звучит наш гимн. И я беру интервью в микст‑зоне после золотой медали. Это невероятное, манящее чувство, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

6 октября Дмитрий Губерниев отметит 50‑летие.