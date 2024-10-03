Губерниев рассказал, какой фрукт есть у него в райдере

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что часто употребляет по утрам лимоны, получая мощнейший заряд витаминов.

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6 октября Губерниев отметит 50‑летие.

— Как начинается ваше утро?

— Я выпиваю два стакана теплой воды, куда выжимаю два лимона. Кстати, лимоны у меня есть в райдере, если я куда‑то еду. Без этого представить свое утро не могу. Правда, к этому нужно относиться осторожно людям с повышенной кислотностью. Но это мощнейший заряд витаминов. Просыпаюсь же по‑разному. И хорошо то утро, когда не надо вставать по будильнику, — сказал Губерниев «Матч ТВ».