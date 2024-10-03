МОК запретил национальным комитетам взаимодействовать с членами IBA

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить национальным олимпийским комитетам (НОК) взаимодействовать с боксерскими федерациями, которые входят в Международную ассоциацию бокса (IBA). Об этом сообщает The Inquisitor.

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Сообщается, что НОК не разрешается вступать в какие-либо отношения с национальными федерациями бокса, которые остаются членами IBA.

В 2019 году на 142‑й сессии МОК в Париже IBA был исключен из списка признанных международных федераций.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.