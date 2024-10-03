Россиянка Ярыгина будет избираться в бюро Объединенного мира борьбы

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил «Матч ТВ», что вице‑президент Объединенного мира борьбы (UWW) россиянка Наталья Ярыгина претендует на вхождение в состав бюро этой международной организации.

Отчетно‑выборная конференция UWW пройдет 27 октября в Тиране (Албания). Ярыгина была избрана в бюро UWW в 2018 году, срок ее полномочий истекает в 2024‑м.

— В Тиране пройдет бюро и отчетно‑выборная конференция UWW, где, в том числе, будут выбирать представителя России в бюро — Наталья Алексеевну Ярыгину. Это ответственный момент. Надеюсь, борцовское сообщество будет определять качества того или иного человека не по политическим пристрастиям, навязанным извне, а по качеству работы и значимости человека в мировой организации. У нас есть все основания, чтобы надеяться на позитивный исход выборов. Мы сами никогда не руководствовались при поддержке того или иного человека меркантильными или псевдополитическими реалиями, только качеством его работы. Будет баллотироваться представитель США, я буду его поддерживать, убежден, что и американцы поддержат Наталью Ярыгину, они ее знают, какой вклад она вносит, как она работает, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

Ранее в сентябре бюро Объединенного мира борьбы обновило критерии допуска российских и белорусских борцов на международные соревнования, согласно которым принадлежность спортсменов к ЦСКА и «Динамо» не будет препятствием для заявки на большие турниры.