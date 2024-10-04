Бах считает, что его уход из МОК отвечает интересам олимпийского движения

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что его решение оставить должность принято в интересах олимпийского движения.

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«Мы написали новые захватывающие главы олимпийской истории только потому, что были объединены олимпийскими ценностями. Поэтому убежден, что мое решение освободить место президента МОК соответствует наилучшим интересам олимпийского движения», — заявил президент организации на заседании в Асунсьоне.

Бах не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.