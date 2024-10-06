Женщину-арбитра и инспектора ФИФА отстранили из-за секс-скандала

Турецкая футбольная федерация (TFF) приняла решение отозвать лицензии у инспектора матчей местной Суперлиги Орхана Эрдемира и судьи Элиф Караарслан в связи с секс-скандалом.

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Как сообщили на официальном сайте федерации, 61-летний инспектор ФИФА Эрдемир был отстранен на 45 дней, в то время как 24-летняя судья Караарслан лишилась лицензии на 90 дней.

Скандал разразился после появления в сети видео с откровенным содержанием, где были запечатлены Эрдемир и Караарслан. Попытки судей оспорить решения федерации были отвергнуты арбитражным советом.

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