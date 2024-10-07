Синхронистка Ромашина раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Ромашина заявила, что иностранные спортсмены периодически пишут ей и говорят, что им не хватает российских спортсменок.

«Они хотят видеть в синхронном плавании больше лоска, больше искусства, именно то, что привносила всегда сборная России на соревнования», — подчеркнула она.

Ранее Ромашина высказалась о меняющих гражданство российских спортсменах. Она заявила, что не назовет их предателями.

В апреле Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Из-за этого синхронистки пропустили чемпионаты мира и Олимпийские игры 2024 года в Париже.