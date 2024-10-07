Инспектор ФИФА и женщина-арбитр попали в секс-скандал в Турции

Турецкая футбольная федерация (TFF) лишила лицензии инспектора матчей местной Суперлиги Орхана Эрдемира и женщину-арбитра Элиф Караарслан, сообщается на официальном сайте TFF. Отмечается, что они оказались замешаны в секс-скандале.

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Турецкая футбольная федерация лишила лицензии 61-летнего инспектор ФИФА Орхана Эрдемира на 45 дней, а 24-летнюю судью Элиф Караарслан — на 90 дней. Их отстранили от работы после того, как было опубликовано секс-видео с их участием. Они пытались оспорить решение TTF, но арбитражный совет отклонил их апелляции.

Газета Bild ранее сообщила, что движение поездов в немецкой Нижней Саксонии было нарушено в результате нападения фанатов футбольной команды Гамбурга на 23-летнюю девушку. Инцидент произошел по дороге на матч с командой Дюссельдорфа.

При этом пострадавшая, по данным издания, не имеет отношения к футболу. Ее госпитализировали вместе с молодым человеком, которому также потом досталось от фанатов. Пассажирам поезда пришлось выдавливать стекло, так как дышать в вагоне становилось невозможно из-за распыленного огнетушителя. Полиция закрыла железнодорожный отрезок между Бременом и Оснабрюком.