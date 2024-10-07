Гимнастка Аверина оценила вероятность своего появления в Госдуме

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина оценила вероятность своего появления в Госдуме. Она высказалась в интервью Sport24.

Спортсменка отметила, что не думает об этом.

«Чтобы пойти в Госдуму — таких планов у меня не было», — добавила Аверина.

Она также отказалась комментировать возможное появление бывшей главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер в Госдуме.

«Она все равно остается главным тренером сборной России и уже внесла огромный вклад в развитие гимнастики», — добавила Аверина.

В феврале этого года Арина Аверина и ее сестра Дина завершили профессиональную карьеру. Арина Аверина, помимо пяти побед на чемпионатах мира, девять раз становилась чемпионкой Европы.