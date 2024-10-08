Тела российских альпинистов могут навсегда остаться в Непале

У участников операции по подъему тел погибших в Непале российских альпинистов есть буквально два дня: если не успеть, они останутся там навсегда. Об этом сообщили представители федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области.

По оценкам представителей федерации, за двое суток погода в районе горы Дхаулагири может существенно испортиться. В частности, есть риск, что тела накроют лавины, и тогда операция станет в принципе невозможна. Архангельская федерация, в которой состояли спортсмены, вместе с их близкими продолжает сбор средств.

По данным открытых источников, все погибшие члены экспедиции были опытными альпинистами с необходимыми разрешениями и квалификацией.

Руководитель восхождения Александр Душейко был директором школы альпинизма в Санкт-Петербурге. На его счету 90 восхождений с 2016 года. Среди покоренных вершин Эльбрус, Казбек и другие. В сентябре прошлого года он руководил подъемом группы на восьмитысячник Манаслу в Гималаях.

Участники экспедиции, Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко, занимались альпинизмом с юных лет, у них было много восхождений на сложные вершины. Дмитрий с 2015 года возглавлял региональную федерацию альпинизма и скалолазания. Михаил был старшим тренером по альпинизму.

Владимир Чистиков, житель Пензы, по образованию инженер-техник, вскоре отучился на инструктора-проводника по альпинизму и горному туризму. Покорять горы начал с малых лет с отцом, а свое первое спортивное восхождение совершил в 2004 году. Также в его практике десятки вершин на восьмитысячники.

36-летний Олег Круглов из подмосковного Фрязина был альпинистом первого разряда, состоял в федерации альпинизма и альпклубе МГУ.

Единственный выживший из группы - Валерий Шамало. Он пошел на подъем вместе с группой, но позже почувствовал себя плохо и решил вернуться. Он провел три ночи выше отметки 7000 метров, сегодня самостоятельно спустился до лагеря на 6100 метрах. Сейчас Валерий находится в госпитале.