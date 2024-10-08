Обвинявшей футболиста в насилии российской модели грозит до двух лет тюрьмы

Российская модель Луиза Кремлева, которая обвиняла футболиста "Милана" Тео Эрнандеса в насилии, может получить до двух лет тюрьмы за клевету. Об этом сообщает ABC.

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Инцидент произошел в июне 2017 года. По словам Кремлевой, Эрнандес, предварительно накачав наркотическими веществами, изнасиловал и избил ее на парковке ночного клуба в Марбелье. В крови девушки наркотики обнаружены не были, но половой акт подтвердился. Футболист заявил, что все произошло по обоюдному согласию и обвинения были сняты.

Сообщается, что Кремлевой предъявлены обвинения в клевете. Власти Испании нашли достаточно доказательств того, что обвинения девушки в адрес Тео являются ложными - по одной из версий, целью Кремлевой было привлечение внимания СМИ и возможное получение финансовой выгоды.

В январе 2020 года Следственный суд Марбельи выдал ордер на обыск, арест и предъявление обвинений, после чего девушка была задержана. Более четырех лет спустя она предстанет перед судом.

Заседание по делу Кремлевой пройдет 28 октября.