В ООН осудили отношение МОК к женщинам

Специальный докладчик Организации объединенных наций (ООН) Рим Альсалем осудил отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к женскому спорту, опубликовав доклад объемом 24 страницы на тему «Насилие в отношении женщин и девочек в спорте», передает ТАСС.

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В докладе указано, что на парижской Олимпиаде боксеры-женщины должны были соревноваться с двумя соперницами, чья гендерная принадлежность была под большим вопросом, но МОК отказался проводить тест на определение пола. Альсалем отметил, что существуют технологии, которые помогают определить пол с помощью мазка с щеки, что обеспечивает неинвазивность и конфиденциальность.

На прошедшей летней Олимпиаде-2024 разгорелся скандал. Алжирская боксерша Иман Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок. Юйтин также выиграла золото Игр.