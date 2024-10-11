Свищев призвал учитывать опыт Крыма при интеграции новых регионов в спортивную жизнь РФ

ЯЛТА, 11 октября. /ТАСС/. Опыт Крыма и Севастополя важен для интеграции новых регионов в спортивную жизнь России, нужно строить спортивные объекты и обеспечивать финансирование в исторических регионах. Такое мнение на пленарном заседании конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России" высказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

"Опыт Крыма и Севастополя важен, чтобы новые регионы не наступали на те же грабли, что и Крым, а ускоренным темпом реинтегрировались в российскую семью, - сказал Свищев. - В Макеевке 355 тыс. населения, и лишь 13 процентов занимается спортом. Износ спортивной инфраструктуры - 90 процентов. И чтобы достичь целей 70 процентов занимающихся спортом, которые поставил президент, придется приложить много усилий".

"Надо строить спортивные объекты, обеспечивать финансированием, нужны кадры. Комфортная жизнь и занятие спортом - это важный аспект для жизни в исторических регионах. К сожалению, компетенция спортивных и туристических руководителей на новых территориях недостаточна, чтобы мы создали условия для привлечения бизнеса. Чтобы инвестор пришел - нужно создавать условия. Люди путешествуют из места в место, чтобы еще и посетить Россию. Посмотрите, все бегут куда-то, прыгают, сплавляются по рекам, и для этого у нас есть огромное окно возможностей", - добавил он.

Конференция "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России" проходит с 11 по 12 октября. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.