Майк Тайсон оставил подозрительное послание P. Diddy на фоне скандала

Легендарный боксер Майк Тайсон неожиданно выступил в защиту своего давнего друга Шона «Дидди» Комбса, который оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в торговле людьми и сексуальной эксплуатации.

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Боксер, говоря о ситуации в недавнем интервью, выразил поддержку, хотя сам, по его словам, не ожидал, что имя продюсера окажется связанным с этой историей. Чемпион признался, что просто хочет «всего наилучшего» для старого друга, попавшего в сложную жизненную ситуацию.

Рэпер был арестован в сентябре этого года по обвинениям в рэкете и эксплуатации женщин. Музыкальный магнат, чье имя не раз ассоциировалось с элитными вечеринками и звездами шоу-бизнеса, в настоящее время остается под стражей до следующего судебного слушания в мае 2025 года. Несмотря на серьезность обвинений, его близкие, включая детей и мать, продолжают поддерживать артиста.

Тайсон и Комбс дружили многие годы, часто появляясь вместе на светских мероприятиях. Несмотря на эту дружбу, боксер подчеркнул, что сам не был замешан ни в каких незаконных действиях, связанных с вечеринками Дидди. В своих интервью он неоднократно с юмором вспоминал их старые времена, но, столкнувшись с вопросами о нынешней ситуации, в необычной манере коротко пожелал музыканту удачи.