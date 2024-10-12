Румынские и албанские рабочие подрались на стройке стадиона «Барселоны»

Румынские и албанские рабочие, трудящиеся на реконструкции домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу», устроили драку, в результате которой шесть человек получили лёгкие повреждения. Об этом сообщает COPE.

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По информации источника, рабочие использовали палки в ходе этой драки. На текущий момент нет данных о причине, из-за которой возник конфликт между группой рабочих из Румынии и Албании.

Подчёркивается, что это не первый случай возникновения драки между рабочими, трудящимися на реконструкции стадиона сине-гранатовых. Похожий инцидент произошёл 23 мая нынешнего года. После него двое человек были ранены, а четверо задержаны.