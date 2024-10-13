Депутат Журова высказалась о драке в Медиалиге

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о драке блогера Михаила Литвина с фанатами "СКА-Ростов" в матче Медиалиги.

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"Если увечье и драка были серьезными, то на это все есть Уголовный кодекс. Если в данной ситуации не просто хулиганство, а даже что-то большее, то этому должны правоохранительные органы давать оценку, а не болельщики. Медиалига вроде как не совсем классическое соревнование. Но подобное нельзя позволять и там", - заявила Журова.

Ранее на матче Медиалиги произошел инцидент с участием Михаила Литвина и фанатов ростовского СКА, владельцем которого является рэпер Баста. Во время матча блогер поднялся на трибуну, где располагались болельщики СКА и устроил драку.

Президент Медиалиги Николай Осипов, комментируя произошедшее, заявил, что в отношении Литвина последует длительная дисквалификация.

Позже стало известно, что Михаил Литвин был задержан полицией на 48 часов.