Как спортсменка стала известной телеведущей

Олеся Серёгина могла стать синхронисткой, но любовь к журналистике оказалась сильнее.

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Это седьмой материал из серии «Письмо себе в прошлое», которую «Чемпионат» делает совместно с благотворительным фондом «Дополнительное время». Известные спортсмены в формате монолога делятся воспоминаниями и рефлексируют о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

Но это письмо отличается от остальных. Оно написано девушкой, которая не стала чемпионкой, однако добилась успеха в другой сфере: это известная телеведущая и основательница фонда «Дополнительное время». Речь об Олесе Серёгиной, которая могла бы быть синхронисткой. Но судьба решила иначе.

Моё знакомство со спортом началось с синхронного плавания. Папа — мастер спорта по подводному плаванию, и у него была мечта, чтобы я стала синхронисткой.

Честно, заниматься мне сначала жутко не нравилось, было очень сложно психологически. Мне не повезло, мой тренер пропагандировал подход «силы», где главная мотивация — унижение и обесценивание. И по его логике я должна была разозлиться и доказать всему миру обратное. Но я не смогла. При моей тонкой душевной организации в тот момент я, наоборот, нуждалась в поддержке и одобрении. Только при таком раскладе могла идти вперёд.

Что уж там, было и физическое насилие. Хорошо помню, что, когда мы забывали тянуть носки на тренировках, нас по ним били железной линейкой, чтобы привычка вырабатывалась. У меня были синие подъёмы, поскольку я всё время забывала это делать.

Кстати, у моего тренера была ещё одна фишка. Я не могла и не могу сесть на продольный шпагат. Мне не хватало нескольких сантиметров. И вот тренер с помощниками замеряли, сколько сантиметров я или другие не дотягивают до шпагата. Столько же раз они были по ногам этой линейкой. Такой подход отбивал желание чем-либо заниматься. Но я участвовала в соревнованиях, выполняла все нормативы, у меня есть разряд кандидата в мастера спорта…

Давайте посмотрим правде в глаза: никаких талантов у меня особо не было. Но эту начальную профессиональную школу спорта я прошла и поэтому очень хорошо представляю, как это всё устроено. Я уже тогда понимала, что не смогу добиться каких-то высоких результатов — плыву не так быстро, гибкости не везде хватает, даже на уровне нашей группы видела, что есть девчонки гораздо сильнее и талантливее меня.

Мне тогда казалось, что спорт – это и есть моё детство. Школа и занятия спортом каждый день по четыре часа – было только это. Помню, как после тренировки съедала целую шоколадку. У меня сил не было, энергии. Ехала домой и, возможно, делала уроки, бывало, что и не делала. Даже погулять во дворе не было возможности. Я просто не знаю, что в этом возрасте дети делают.

Из спорта меня переманила журналистика. Папа, конечно, расстроился.

Но я с ним продолжила ходить в бассейн, правда, уже на любительском уровне. Параллельно искала выходы на федеральные телеканалы. Уже в юном возрасте решила, что телевизионная журналистика — то, к чему хочется стремиться. Помню, как начинала с бесплатных стажировок — пробовала себя и гостевым редактором и продюсером. Уже тогда жила на высоких скоростях. Я люблю, когда всё происходит быстро, но знаю, что иногда нужно потерпеть или подождать.

В профессию попала очень рано. Начала заниматься в Школе юного журналиста МГУ на Арбатской. Мне было около 11-12 лет. Мы приходили, слушали лекции, писали статьи, а потом их сдавали. Если нам везло, то нашу статью разбирали и обсуждали. Что-то публиковалось в местной газете. Естественно, это было просто обучение, но мне дико нравилось. Затем в школе мы стали издавать свою газету и даже снимать видеоновости. У нас было очень много школьных соревнований, походов по лесам, спортивное ориентирование. Про это всё я писала с удовольствием. Мне казалось, что вот оно, моё призвание!

Дальше журфак РГГУ. Именно РГГУ, не МГУ, потому что журфак с телевизионным отделением был только в первом. Помню какой там был адский конкурс — человек 20 на место. Просто невероятное количество людей туда хотело поступить. И я на всякий случай одновременно поступала в два универа. Но, конечно, больше хотела РГГУ. Мне уже позвонили из второго университета и сказали, что меня зачисляют, надо нести документы. Я была в 10 минутах от их деканата, как мне позвонили из РГГУ. Сказали, что досталось место, которое делила с льготником. Он имел выигрышное положение, однако выбрал другой вуз, и место досталось мне. Я была так рада! Всё сложилось так, как и хотела.

С первого курса стремление попасть на телевидение было невероятным — практика, стажировка, первые небольшие гонорары. Это были пять лет стажировок по разным каналам. Где я только ни была в журналистике… Начиная с MTV, Первого канала и заканчивая «Россией 24». Будучи студенткой четвёртого курса, вела программу «Мастер спорта» на «России 2» с Мишей Фишером. Она выходила один сезон.

Но открою огромный секрет — мне за неё не платили. Всё было на общественных началах: федеральный эфир в 20 лет! И мы делали то, что хотели.

До этого у меня была авторская рубрика про книги в шоу «Ночь» на телеканале «Москва-24». Снимали её в книжном магазине на Тверской. Просто на коленке монтировали, и «Москва-24» ставила в эфир. Тогда они только запустились, и мы удачно попали — контента не хватало и нам были рады. После ВГТРК работала на телеканале «360». Фундаментальное место для меня — три года работала корреспондентом в полях. Это и была настоящая журналистская жизнь. И, кстати, это первый телеканал, где мне начали наконец-то платить зарплату. Деньги очень скромные, но, опять же, для меня важнее всего была идея в профессии, а не сколько за неё платят.

Понятное дело, если бы я пошла работать, например, в индустрию красоты, то зарабатывала бы больше.

Помню, как меня, ещё ребёнка по внешнему виду, отправляли в поля и леса Серпухова, на сообщения о минировании банков, убийство чиновников Красногорского правительства. Чего только не было! Сейчас думаю: боже, как вообще меня могли смотреть? Мне было будто 15 лет. Но я хотела в большой кадр. Это были ещё те битвы с начальством! Говорили, что я несерьёзная для ведущей новостей.

В какой-то момент поняла, что надо идти дальше. Говорят ведь, что у самураев есть только путь. Вот это точно про меня. Моя цель – в пути. Я ушла на «Мир». Там проработала четыре года, в классических выпусках новостей. Всё было мирно и спокойно, но по энергетике не совсем про меня…

Вообще, в моей жизни было грандиозное количество отказов. Я открывала список СМИ и ходила на тракты, находила контакты, пыталась выйти на людей через знакомых. На ТВ всё очень субъективно. Кому-то ты нравишься, а кому-то нет. И это нормально! Главное — не воспринимать всё на свой счёт. Не сравнивать себя с другими. Не зацикливаться на том, что не получается, а развивать сильные стороны, становиться лучшим там, где получается, там, где легко.

На «Матч» я несколько раз пыталась попасть — трактовалась, приезжала, но меня не брали. Возможно, я не была ещё настолько натаскана. Не будем забывать про субъективность. Однако с третьего раза, в 2020-й, ковидный год, я очень быстро прошла тракт. Буквально через несколько дней мне позвонили уже из отдела кадров и с таким нейтральным голосом сказали: «Олеся Константиновна, когда вы сможете документы привезти?»

У меня, как и у всех, есть своя душевная боль. Она связана с пожилыми людьми.

Помню, как в детстве говорила, что построю дом престарелых потому, что не могу видеть, как бросают стариков. И сейчас, уже в зрелом возрасте, вместе со своей командой пришла к мысли, что нет такого фонда, который бы системно занимался и поддерживал ветеранов спорта. И вот — 27 мая 2024-го моему фонду «Дополнительное время» исполнился один год.

Есть такая категория спортсменов, которая называется «завершающие карьеру» или «завершившие карьеру». Они гораздо моложе, чем ветераны, хотя уже могут ими называться. Они совсем не понимают, где и как себя применить, чем заняться после спорта, ведь всю жизнь жили определенной целью с помощью определённых людей. У них было расписание — начиная с того, как вставать, что есть, куда идти, с кем говорить… Не было задачи принимать решения. Да это и не поощрялось. И вот, когда спорт высших достижений заканчивается, начинается новая дорога, далеко не всегда связанная со спортом. В этот момент появляются вопросы: «Куда идти? Что делать? Где я нужен?» Таких людей очень-очень много. Им нужна системная помощь. Сейчас нескольких спортсменов мы ведём по нашей авторской профориентационной программе.

Расскажу историю одного баскетболиста. Ему 30 лет, он до сих пор играет и боится завершить карьеру. Выступает за профессиональный клуб в Европе. Начинал в России и вернётся тоже сюда. Он хочет закончить потому, что устал, силы уже не те. Но боится, потому что понимает, что ему нигде не будут столько платить, сколько он получает в баскетболе. И не понимает, куда податься.

Единственное, что он умеет — играть в баскетбол. Ему надо как-то кормить семью. Не имея представлений о финансовой грамотности, он за это всё время ничего не накопил. Что заработал, то и потратил.

Чем мы ему можем сейчас помочь? Например, его участием в нашей программе «Дополнительный сезон». Профориентолог оценивает состояние спортсмена, выявляет сильные стороны личности. Есть букмекерские компании, которые обучают и устраивают на работу. А может быть, он более творческий человек и хочет работать в журналистике?! Почему нет? После коучинга мы точнее можем говорить об актуальном направлении для конкретного спортсмена.

Недавно у нас была Наталья Коростелёва. У неё есть своя лыжная школа в Подмосковье, она небольшая и работает чуть ли не в минус. Это её боль и любовь. На нашем бизнес-завтраке мы познакомили её с представителями «Уралхима». Они должны были обсудить общий проект. Это важная часть нашей работы — качественный нетворкинг. Мы даём возможность обрести контакты и предложить себя. Но с футболистами и хоккеистами пока не работаем, потому что это отдельная категория людей.

Сейчас также активно работаем с федерацией прыжков в воду. Сотрудничаем, например, с Сашей Бондарем и Ильёй Захаровым. Есть молодые девчонки. Им по 19-20 лет и самое время заниматься развитием личного бренда. Есть такое мнение, что это мешает показывать спортивные результаты в настоящем. Но тогда получается, что в жертву приносится их будущее… Хочется, чтобы спортсмены «стелили себе соломку» чуть заранее. Это наша глобальная цель.

Яна Батыршина мне рассказывала, что после ухода из спорта она поняла, что ей нужно было опуститься на уровень ниже. Она была чемпионкой мира, призёром Олимпиады, и казалось, что вот она — вершина жизни. Ты уже всё доказала. Но после того как соревнования проходят и медали отправляются на стену почёта, про тебя быстро забывают, если не прикладывать усилий. Яне нужно было признаться самой себе, что всё, что было в прошлом, осталось там. И она заново начинает свою жизнь. И у неё, кстати, классный пример. Она после завершения карьеры немножко полежала, посмотрела в потолок, но всё равно начала учить язык, развивать компьютерную грамотность, пробовать себя в новых профессиях. И посмотрите, куда пришла!

Есть ли в моей жизни момент, который бы я хотела переиграть?

Смотрю назад и думаю, что потеряла много времени на какие-то бессмысленные вещи.

Я могла бы гораздо быстрее прийти в определённую точку в карьере, если бы тратила время на достижение своих целей. Если была бы более настойчивой. Иногда предпочитала отдых кастингам, занималась ерундой, танцевала, отдыхала. За эти 10 лет, с момента прихода в профессию, понимаю, что могла бы сделать гораздо больше.

А ещё в начале пути меня беспокоили негативные комментарии, мнения окружающих по поводу внешности, поступков. Это, конечно, сильно било по самолюбию. Но со временем вокруг меня появилась броня! Чем медийнее ты становишься, тем больше разных мнений. Я знаю, что не буду всем нравиться.

Тогдашней версии себя я бы дала два совета. Не тратить время на пустые развлечения и не зависеть от мнения окружающих людей. Если обращать внимание и вникать во все чужие советы, то можно сбиться с цели. Нужно пропускать мимо ушей всё, что мешает тебе идти к цели. Убирать от себя тех, кто в тебя не верит. Будет так, как ты хочешь. Я это испытала на себе. У меня нет быстрого пути достижения успеха. Я реально очень много работала для того, чтобы прийти туда, куда хочу. У меня не было волшебной палочки. Упрямство, труд, настойчивость и опыт всегда приведут туда, куда хочется. Даже самые смелые мечты можно воплотить в жизнь.