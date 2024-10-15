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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков планирует уйти в отставку («Коммерсант»)

Президент ОКР Станислав Поздняков планирует уйти в отставку.

Президент ОКР Поздняков планирует уйти в отставку
© Sports.ru

Об этом сообщает «Коммерсант». Отмечается, что официально об отставке будет объявлено в ближайшее время.

Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию. Он возглавляет Олимпийский комитет России с 2018 года.

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Станислав Поздняков
Коммерсант