Президент ОКР Поздняков планирует уйти в отставку

Президент ОКР Станислав Поздняков планирует уйти в отставку.

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Об этом сообщает «Коммерсант». Отмечается, что официально об отставке будет объявлено в ближайшее время.

Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию. Он возглавляет Олимпийский комитет России с 2018 года.