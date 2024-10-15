Тарасова негативно отреагировала на отставку Позднякова с поста президента ОКР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась об отставке Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР).

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«Не была с ним знакома. Что он сделал за это время? Какие победы были при нём? Он добился нашего возвращения на международную арену? Ещё ничего не сделал, а его уже переводят на другое место», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября рассмотрит предложение Позднякова покинуть пост и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России. До того момента глава организации, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объёме.

51-летний Поздняков занимает должность главы ОКР с 2018 года. Он четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный победитель европейских первенств.