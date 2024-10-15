Глава Олимпийского комитета России ушел в отставку

Станислав Поздняков подал в отставку с поста главы Олимпийского комитета России. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что Поздняков готовится уйти в отставку, сообщила ранее газета «Коммерсант». Как пояснил он, причиной для перемен в руководстве является необходимость оптимизации, вызванной новыми геополитическими вызовами для России.

Также Поздняков указал на наличие экономических предпосылок для смены лидера и команды. Дата Олимпийского собрания, на котором пройдут выборы нового руководства организации, будет назначена Исполкомом ОКР 7 ноября. Обычно оно проходит в последнем месяце года.

Поздняков был лидером ОКР с 2018 года. До избрания главой ОКР Поздняков был первым вице-президентом Федерации фехтования России, главой Европейской конфедерации фехтования, первым вице-президентом ОКР, главой делегации российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.