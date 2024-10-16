Официантка, с которой столкнулся Крап, рассказала, как все случилось на самом деле.

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Накануне в социальных сетях распространилась информация, что 21-летний футболист «Родины Медиа» Даниил Крапивников ударил девушку в живот.

По словам сотрудницы ресторана, которую зовут Екатерина, Крап, находясь в нетрезвом состоянии, не мог держаться на ногах. Он зацепился рукой за открытый шкафчик, споткнулся и наступил ей на ногу.

После этого сразу подошел одноклубник Крапа Прокоп и начал извиняться, следом к нему присоединился и сам Даниил.

«В каком бы состоянии я ни был, я бы никогда не ударил девушку. Искренне извиняюсь перед Екатериной, командой и заведением», – подчеркнул Крап.

Президент «Родины Медиа» Текила заявил, что клуб несет ответственность за Крапа и «будет выбивать из него всю дурь, чтобы он встал на правильный путь». Он добавил, что к Крапу будут применены санкции.

Крап перешел в «РМ» 10 октября. Инцидент в ресторане произошел в ночь с 13 на 14 октября после победы над ФК «10» – Крап в своем дебютном матче за новую команду заработал пенальти, с которого был забит победный гол.