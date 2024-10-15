Губерниев саркастически отреагировал на отставку Позднякова

Губерниев о Позднякове: «Когда великие после окончания спортивной карьеры делают странные поступки – возникают вопросы»
Дмитрий Губерниев саркастически отреагировал на отставку Станислава Позднякова.
Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.
«А что случилось, дорогой Станислав Алексеевич? К великим спортсменам уважение навсегда! Как к спортсменам! А вот когда великие после окончания спортивной карьеры делают странные поступки и ведут себя непонятно – тут и возникают вопросы... Часто без ответа...» – написал Губерниев.
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Губерниев о Позднякове: «Когда великие после окончания спортивной карьеры делают странные поступки – возникают вопросы»
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