Тренер Тарасова о главе ОКР Позднякове: он ничего не сделал
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Станислав Поздняков, который 15 октября покинул пост главы Олимпийского комитета России (ОКР), ничем не запомнился, передает РИА Новости. "Не была с ним знакома. Что он сделал за это время? Еще ничего не сделал, а его уже переводят на другое место", - сказала Тарасова. Поздняков занимал свой пост с 2018 года. Он является четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, десять раз он становился чемпионом мира. Также Поздняков является 13-кратным чемпионом Европы. В 2008 году он был назначен старшим тренером сборной команды России по фехтованию. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.