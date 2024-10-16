Песков высказался о работе Позднякова на посту главы ОКР

Пресс-секретарь президента РФ высказался о работе Позднякова на посту главы ОКР.

Накануне Станислав Поздняков объявил об уходе в отставку с поста президента комитета.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях возглавлял ОКР с мая 2018 года, в декабре 2022 года он был переизбран на новый четырехлетний срок.