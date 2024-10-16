Песков высказался о работе Позднякова на посту главы ОКР

Дмитрий Песков: «Работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета, ОКР фактически утратил связь с олимпийским движением»
Пресс-секретарь президента РФ высказался о работе Позднякова на посту главы ОКР.
Накануне Станислав Поздняков объявил об уходе в отставку с поста президента комитета.
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях возглавлял ОКР с мая 2018 года, в декабре 2022 года он был переизбран на новый четырехлетний срок.
«Безусловно, работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета, собственно, Олимпийский комитет фактически утратил связь с олимпийским движением, Международным олимпийским комитетом», – сказал Песков.
Sports.ru: главные новости
Семак о травме Глушенкова: «Он занимается индивидуально. О сроках возвращения в общую группу можно будет сказать после обследования»
«Я бы никогда не ударил девушку». Крап извинился перед официанткой, которой наступил на ногу. Она подтвердила, что удара не было
Дмитрий Песков: «Работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета, ОКР фактически утратил связь с олимпийским движением»