Фетисов отреагировал на уход Позднякова с поста главы ОКР

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов не понял причин, по которым Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России, передает РИА Новости.

«Не знаю, что сказать. С таких постов обычно не уходят. Для меня странно звучит, что четырехкратный олимпийский чемпион слагает полномочия. Не очень понятно. Не следил за его работой, но при нем были успехи», — сказал Фетисов.

Поздняков занимал свой пост с 2018 года. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях, 10 раз он становился чемпионом мира. Также Поздняков является 13-кратным чемпионом Европы. В 2008 году он был назначен старшим тренером сборной команды России по фехтованию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.