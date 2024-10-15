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Фетисов не понял, почему Поздняков ушел с поста главы ОКР

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов не понял причин, по которым Станислав Поздняков покинул пост главы Олимпийского комитета России, передает РИА Новости.

Фетисов отреагировал на уход Позднякова с поста главы ОКР
© РИА Новости
«Не знаю, что сказать. С таких постов обычно не уходят. Для меня странно звучит, что четырехкратный олимпийский чемпион слагает полномочия. Не очень понятно. Не следил за его работой, но при нем были успехи», — сказал Фетисов.

Поздняков занимал свой пост с 2018 года. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях, 10 раз он становился чемпионом мира. Также Поздняков является 13-кратным чемпионом Европы. В 2008 году он был назначен старшим тренером сборной команды России по фехтованию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.