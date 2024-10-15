Дмитрий Васильев: «Фетисов и Винер вполне могли бы занять пост главы ОКР»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, кто мог бы возглавить Олимпийский комитет России (ОКР).

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Действующий президент ОКР Станислав Поздняков ранее объявил, что уйдет в отставку. Он занимает должность с 2018 года.