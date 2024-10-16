Фетисов ответил, готов ли стать новым президентом ОКР

Бывший хоккеист двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможной работе на должности президента Олимпийского комитета России (ОКР).

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«Какой я кандидат? Что за новость такая? Но да, у меня есть колоссальный опыт работы в спорте. Готов к любым испытаниям, которые могут быть предложены. У меня есть опыт, который мало у кого есть, — это раз. Второе — я понимаю, что происходит как в стране, так и в мире», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с должности президента ОКР, которую занимал с 2018 года.