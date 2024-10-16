Многократный чемпион мира и Европы по легкой атлетике Маслак завершил карьеру

Многократный чемпион мира и Европы бегун Павел Маслак завершил карьеру в возрасте 33 лет, сообщает пресс‑служба Федерации легкой атлетики Чехии. Маслак выиграл чемпионат Европы в 2012 году. Также он является трехкратным чемпионом мира в помещении (2014, 2016 и 2018 годы) и трехкратным чемпионом Европы в помещении (2013, 2015 и 2017), все победы он одержал на дистанции 400 метров. Маслак владеет национальными рекордами в беге на 200 метров — 20,49 секунды и 400 метров — 44,79 сек.