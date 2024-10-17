Чернышенко не стал предполагать, кто может возглавить Олимпийский комитет России

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко не стал комментировать реорганизацию Олимпийского комитета России (ОКР) и анонсировать, кто мог бы возглавить ОКР после ухода Станислава Позднякова.

"Это общественная организация, высшим органом управления в которой является олимпийский совет. Поэтому он и будет принимать решения по всем важным вопросам. Ничего нового я не скажу пока", - пояснил он, отвечая на соответствующие вопросы ТАСС.

Вице-премьер не стал говорить, кто мог бы стать новым президентом ОКР и может ли этот пост занять министр спорта Михаил Дегтярев. "Нет, не могу [анонсировать]", - сказал Чернышенко.

15 октября Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России, после которых он покинет пост главы организации. Выборы должны состоятся на Олимпийском совете, который традиционно проходит в декабре.