Революция в российском спорте: почему ушли Винер и Поздняков, кто следующий

В России начались масштабные перестановки в сфере спорта. После назначения профильным министром Михаила Дегтярева объединились федерации спортивной и художественной гимнастики. В одну организацию слились федерации по водным видам спорта. Свои посты покинули многолетний тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Почему в российском спорте начались массовые перестановки и к чему это приведет — в материале NEWS.ru.

С чем связан уход Позднякова с поста председателя ОКР

15 октября Станислав Поздняков объявил об уходе с поста главы ОКР после шести лет работы и предложил провести досрочные выборы нового руководства. Он отметил, что сегодня роль государства важна как никогда для реализации нового формата соревнований и создания условий для подготовки будущего поколения атлетов.

«Геополитические вызовы, с которыми столкнулась наша страна, диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений», — говорится в тексте заявления Позднякова.

Олимпийское собрание традиционно проходит в декабре. В этот срок должен быть избран новый президент ОКР.

Комментируя новость об уходе Позднякова, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru заявил, что четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию многое сделал на своем посту и всегда переживал за российский спорт, хотя не все задачи удалось решить.

«Хочу поблагодарить всю команду ОКР, потому что все было сделано в очень сложное, на самом деле непростое время, когда на Россию накинулись со всех сторон. Очень сложно было выстоять, и команда работала до конца», — считает Свищев.

Депутат Госдумы экс чемпион мира по боксу Николай Валуев полагает, что Позднякову досталось тяжелое санкционное время. Парламентарий не согласился, что глава ОКР не справился со своей работой. По его мнению, в таких условиях никто не смог бы полностью вернуть российский спорт на международную арену.

«Сейчас кто бы ни пришел ему на смену, он столкнется с точно такими же вопросами. Спорт будет существовать, но он будет в отрыве вообще от Олимпиад, пока идет СВО, пока мы не одержим победу, пока не наступит определенная ясность в этом вопросе», — сказал Валуев.

Противоположной точки зрения придерживается заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она задалась вопросом, что Поздняков сделал во главе ОКР.

«Какие победы были при нем? Он добился нашего возвращения на международную арену? Еще ничего не сделал, а его уже переводят на другое место», — заявила Тарасова.

Кто заменит Позднякова на посту председателя ОКР

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов может возглавить ОКР, поскольку имеет огромные связи во всех международных организациях. По ее мнению, он может договориться, найти подход и будет отстаивать интересы спортсменов. Сам Фетисов отказался считать себя кандидатом на пост главы ОКР, но напомнил о своем колоссальном опыте.

«Готов к любым испытаниям, которые могут быть предложены. У меня есть опыт, который мало у кого есть, — это раз. Второе — я понимаю, что происходит как в стране, так и в мире», — сказал Фетисов.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что Позднякова может заменить Дегтярев. По его мнению, все идет к тому, что руководитель Министерства спорта и будет президентом ОКР. Мамедов считает, что таким образом получится уладить разногласия с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«В КНР руководитель Министерства спорта и глава НОК (Национальный олимпийский комитет. — NEWS.ru) — это одно лицо. И не возникает никаких разногласий с МОК. Их не должно быть и у нас. Хотя в нашей ситуации может быть все», — считает Мамедов.

Почему Винер ушла из федерации художественной гимнастики

В сентябре президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта. Она призналась, что предпочитает тренировать, а не занимать управленческие посты. Поэтому Винер с радостью сложила с себя полномочия главы ВФХГ и сказала, что «давно об этом мечтала».

Руководителем объединенной федерации гимнастики стал глава РЖД Олег Белозеров, а посты вице-президентов заняли олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова. Журова считает, что Белозерову будет непросто на новом посту, учитывая его должность в РЖД. Однако депутат назвала его эффективным управленцем. Журова выразила надежду, что Белозеров выстроит эффективную работу объединенной федерации и будет поддерживать спортсменов.

«К Винер был прямой доступ. Этот контакт важен для топовых спортсменов. Все атлеты будут пытаться достучаться до Белозерова, а представляете, сколько у него вопросов по работе», — считает Журова.

Какие еще произошли изменения в российском спорте

1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников предложил объединить федерации по водным видам спорта. Эту инициативу поддержало руководство федераций прыжков в воду, водного поло и синхронного плавания. При этом Сальников не стал отвечать на вопрос, продолжит ли он работать в организации после выборов нового главы.

Дегтярев поддержал кандидатуру Евгения Архипова на пост объединенной федерации гребного спорта, куда также войдет Федерация гребного слалома России. В октябре министр спорта заявил о возможности объединения федераций по лыжным видам спорта. Сын бывшего председателя правительства РФ Михаила Фрадкова Петр стал претендентом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Минспорт намерен поддержать его кандидатуру.

К чему приведут перестановки в российском спорте

Журова в разговоре с NEWS.ru заявила, что перестановки в

российском спорте могут быть связаны с усилением роли государства в его управлении. Особенно это касается олимпийского спорта, которого, по ее мнению, сейчас толком нет.

Свищев считает, что изменения в руководстве российского спорта связаны с новыми задачами и перспективами. В беседе с NEWS.ru депутат признался в необходимости проделать большую работу. Первоочередной задачей он назвал полное восстановление российского спорта в правах, возвращение возможности выступать под государственными флагом и гимном.

«У нас новое Министерство спорта, новый комитет в Госдуме, создаются фонды и новые структуры управления, будут изменяться и корректироваться законы о спорте. Впервые за многие годы увидели увеличение бюджета на спорт. Появились другие перспективы и поставленные перед нами задачи. Все будет по-новому», — сказал Свищев.

На форуме «Россия — спортивная держава» Дегтярев заявил, что спортивная вертикаль власти будет и дальше достраиваться, чтобы работать в единой команде над поставленными президентом задачами. Так что изменения еще обязательно последуют.