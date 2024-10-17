Чернышенко заявил, что инвестиции в спорт способствуют росту ВВП России

Инвестиции в спортивную отрасль повышают работоспособность граждан и способствуют росту ВВП России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании "Спорт - комплексный взгляд в будущее" на форуме "Россия - спортивная держава".

"Ежегодно на спорт тратится более триллиона рублей. "Тратится" - слово, наверное, неправильное, инвестируется. Это наши инвестиции, инвестиции очень разумные, потому что они приводят к тому, что здоровый образ жизни повышает работоспособность наших граждан, Они меньше болеют, соответственно, больший вклад в ВВП", - отметил Чернышенко.

"И из них достаточно небольшая часть, но она очень важная, это федеральные средства. Региональные - существенная часть. Спасибо субъектам, в частности Башкортостан является одним из лидеров по инвестициям в региональную спортивную инфраструктуру", - добавил вице-премьер.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.