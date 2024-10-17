Путин: РФ гордится своими паралимпийцами, побеждающими на всех соревнованиях

Россия гордится своими паралимпийцами, которые становятся победителями и призерами на всех международных соревнованиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО "Герои нашего времени".

"Паралимпийский спорт в России - одно из важнейших направлений спортивной подготовки. Безусловно, паралимпийцы являются нашей гордостью. Потому что они на протяжении очень многих лет занимают самые высокие места на всех международных соревнованиях", - сказал Путин.