Путин призвал не допустить раскола международной спортивной семьи

Президент России Владимир Путин считает, что спорт нужно очистить от политизации и не допустить раскола международной спортивной семьи.

"Перспективы, завтрашний день мирового спорта действительно нуждаются в серьезном, предметном обсуждении, совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации, в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов", - заявил глава государства на международном форуме "Россия - спортивная держава".

Путин обратил внимание на тему нынешнего форума, которая, по его мнению, звучит остро и весьма актуально - "Спорт: комплексный взгляд в будущее".