Стало известно, кто является отцом второго ребенка Липницкой

Отцом новорожденного сына фигуристки Юлии Липницкой стал ее новый муж — хореограф и тренер Дмитрий Михайлов. Об этом пишет «Матч ТВ».

По данным портала, о беременности Липницкой стало известно зимой 2023 года. Второй ребенок спортсменки появился на свет в конце сентября.

Журналисты напомнили, что Липницкая была замужем за бывшим фигуристом Владиславом Тарасенко. В 2020 году Юлия родила ему дочь Каталину. Осенью 2022 года он был мобилизован.

В этом году пара рассталась. В июне Липницкая вышла замуж за ровесника Михайлова. Свадьба прошла в закрытом формате в престижном районе на Рублевском шоссе.

Липницкая родила второго ребенка

В настоящее время 26-летняя Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко», ведет собственную группу.