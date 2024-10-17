Тарпищев предложил выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКР

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом Тарпищев заявил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое проходит на форуме "Россия - спортивная держава" в Уфе.

15 октября Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России, после которых он покинет пост президента организации.