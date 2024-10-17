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Путин поблагодарил Позднякова за работу на посту главы Олимпийского комитета России

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Станислава Позднякова за работу на посту главы Олимпийского комитета России.

Путин поблагодарил Позднякова за работу на посту главы Олимпийского комитета России
© ТАСС
"Хочу поблагодарить Станислава Алексеевича за ту работу, которая была им проделана в качестве президента национального олимпийского комитета", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

Российский лидер отметил, что на долю Позднякова на этом посту выпало немало испытаний - от пандемии до несправедливого и незаконного отстранения российских атлетов от международных соревнований. "Вы все это прошли, справились с теми задачами, которые возникали в этой связи. Уверен, что ваш огромный опыт и как выдающегося спортсмена, и как наставника, руководителя будет и должен быть использован в будущем на благо развития российского спорта", - подытожил глава государства.

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Владимир Путин