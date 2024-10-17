Дегтярев: Россия берет курс на возвращение в олимпийскую семью

Возвращение в олимпийское движение и восстановление в правах всех спортсменов являются основной задачей, Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) готовы к диалогу с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Возвращение в олимпийское движение, сообразно вкладу российского спорта и советского спорта в международное олимпийское движение. И восстановление в правах всех наших спортсменов, это однозначно тот курс, с которого мы не сойдем. Соблюдение Олимпийской хартии, разделение олимпийских ценностей, это наша основная задача. Есть все основания говорить о том, что к диалогу готовы, и у нас много контактов, в том числе и с членами МОК, неофициальные", - сказал Дегтярев.