Путин назвал незаконным отстранение атлетов РФ от мировых соревнований

Президент РФ Владимир Путин назвал несправедливыми и незаконными решения о недопуске российских спортсменов на международные соревнования. Такое мнение он высказал на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

"Действительно, Станислав Алексеевич [Поздняков, бывший президент ОКР], на вашу долю выпали непростые испытания - и пандемия коронавирусной инфекции, и связанные с этим ограничения, и перенос Олимпийских игр, и потом несправедливые, и, считаю, незаконные, решения по ограничению участия российских спортсменов в различных международных соревнованиях", - сказал Путин.