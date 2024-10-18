Депутат парламента Башкирии Джефф Монсон считает Россию более сильной спортивной страной, чем США. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".

"Россия - более сильная спортивная страна, чем США, - сказал Монсон. - Это однозначно. И у России еще впереди гигантский потенциал, который предстоит реализовать. Варварские западные ограничения только дают возможность для развития российскому спорту".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.