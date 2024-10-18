Президент ПКР: паралимпийцы являются мотиваторами для ветеранов СВО

Российские паралимпийцы являются мощными мотиваторами для участников специальной военной операции (СВО), получивших травмы. Такое мнение на круглом столе "Привлечение к занятиям адаптивной физической культурой и спортом ветеранов СВО, получивших инвалидность" на форуме "Россия - спортивная держава" высказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Ребята, которые уже стали чемпионами, являются мощными мотиваторами для участников СВО, которые получили травмы. Для повышения осведомленности мы открыли линию, куда участник СВО мог бы позвонить, чтобы можно было понять, где можно заниматься спортом в конкретном регионе", - сказал Рожков.

"Мы делаем специальные выпуски журнала. Первые выпуски посвящены тем, кто прошел Афгансистан, Кавказ, там их опыт. Теперь появились ребята - участники СВО, которые вошли в сборные своих регионов и показывают отличные результаты, этому посвящен наш второй выпуск. Мы проводим паралимпийский урок и мастер-классы, чтобы они понимали, какие есть виды спорта. Приезжали в госпиталя летом, проводились мероприятия на улице, появилась идея на втором этаже нашего центра паралимпийского комитета создать демонстрационный зал, где представлено все оборудование", - добавил глава ПКР.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.