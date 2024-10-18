Липницкая удалила фотографии с бывшим мужем из социальных сетей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая удалила из социальных сетей фотографии с бывшим мужем Владиславом Тарасенко.

Ранее стало известно, что Липницкая родила второго ребенка. «Матч ТВ» сообщил, что отцом новорожденного сына фигуристки стал ее новый муж — хореограф и тренер Дмитрий Михайлов. О беременности олимпийской чемпионки стало известно зимой, а в конце сентября фигуристка второй раз стала мамой.

В 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от Владислава Тарасенко. Осенью 2022 года Тарасенко был призван в армию для участия в СВО в рамках частичной мобилизации.

В июне этого года Липницкая в социальной сети выкладывала фотографии с бывшим мужем, когда он вернулся в отпуск с СВО. Фото было подписано: «Это папин отпуск». В этом году пара рассталась. В данный момент в аккаунте фигуристки совместные фотографии с Тарасенко отсутствуют.

В июне Юлия вышла замуж за Дмитрия Михайлова. Свадьба прошла летом в закрытом формате в престижном районе на Рублевском шоссе. Второй муж Липницкой — ровесник супруги.