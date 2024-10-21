Рыба-меч убила серфингистку

36-летняя итальянская серфингистка Джулиана Манфрини погибла после удара рыбы-меч.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, трагедия произошла 18 октября в водах островов Ментавай в Индонезии. Рыба-меч атаковала Манфрини, которая в тот момент каталась у побережья, и пронзила ей грудь.
Находившиеся рядом двое человек отвезли серфингистку в больницу, однако спасти ее не удалось.
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