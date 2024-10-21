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В Кремле объяснили, почему Путин поддержал выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) по нескольким причинам. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили поддержку Путиным выдвижения Дегтярева на пост главы ОКР
© РИА Новости
"Было высказано мнение спортивной общественности, наших спортивных функционеров международного класса. Здесь множество факторов. Он занимает пост министра, и на нынешнем этапе развития нашего спорта и отношений с олимпийским движением пришли к такой точке зрения", — объяснил представитель Кремля.

17 октября Путин заявил, что поддерживает выдвижение кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР.

15 октября Станислав Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России. Он выразил уверенность в том, что 7 ноября исполком ОКР поддержит его предложение об уходе в отставку и назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства организации.

Около спорта
Станислав Поздняков
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