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Агапитов считает, что Международная федерация тяжелой атлетики попала в зависимость от МОК

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не имеет возможности проводить самостоятельную политику по причине того, что находится под полным влиянием Международного олимпийского комитета (МОК).

Агапитов: Международная федерация тяжелой атлетики попала в зависимость от МОК
© ТАСС

Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Я считаю, что международные федерации не несут полную ответственность за дискриминацию российских спортсменов, международные федерации стали инструментом в чьих-то руках, они попали в финансовую и административную зависимость, - рассказал Агапитов. - Одной из самых слабых в этом плане федераций является Международная федерация тяжелой атлетики. Наш вид спорта был на грани исключения из олимпийской программы, и МОК использовал эту зависимость в своих интересах. Они постарались сделать все, чтобы выдавить Россию из международного тяжелоатлетического движения".

Исполком IWF в мае 2023 года принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Все спортсмены, претендующие на получение такого статуса, должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства), в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении спецоперации на Украине.

Федерация тяжелой атлетики России посчитала предложенные условия получения нейтрального статуса неприемлемыми, после чего российские штангисты не имели возможности выступать на предолимпийских квалификационных турнирах и не отобрались на Игры-2024 в Париже.

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