Президент России Владимир Путин своими действиями вызывает доверие и поддержку, но чтобы понять его, понадобилось время. Об этом в интервью ТАСС рассказал боец и общественный деятель Джефф Монсон.

"Он очень умный человек. И, честно говоря, когда я впервые приехал в Россию, 13 лет назад, я не был ни за, ни против господина Путина. И мне потребовалось несколько лет, чтобы увидеть его действия. Лучший способ судить о ком-то — не слушать, что он говорит. Не слушать их речи, не слушать, что они говорят о планах или что они уже сделали. Надо наблюдать за тем, что они делают. Конкретные действия. Я видел, как он поддерживает народ Донбасса. Я видел, как он раскрывает объятия даже врагам. А враг, о котором я говорю, — это Соединенные Штаты. При этом он не говорит, что мы враги, и не хочет воевать. Он открыт для переговоров. Он хочет общаться. Он хочет иметь открытую дружбу. И он говорит это, и у него открытые объятия, и он показывает это своими действиями, понимаете? Так что я поддерживаю его", - сказал Монсон.

"К тому же он тоже спортсмен. Знаете, у него черный пояс по дзюдо. Да, да, да. Я всегда неравнодушен к спортсменам. Хотя это не главное — я не буду тебя поддерживать, пока не увижу, что ты делаешь. И точно так же, когда я приехал в Россию, я не стал прыгать на волне: "О, я поддерживаю Владимира Путина, потому что я люблю Россию". Нет, я долго ждал, чтобы увидеть, что он делает. И теперь я могу сказать честно, от чистого сердца. Я поддерживаю его. Из-за чего? Из-за того, что он делает. Конечно, я не согласен со всем, что он делает, — это просто человеческая природа. Было бы ложью сказать, что нет, я поддерживаю все, что он делает. Но он любит Россию", - добавил собеседник ТАСС.

Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия".