Монсон: Трампа обвинят в дружбе с Путиным

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США его могут обвинить в дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным и любви к России за попытки прекратить конфликт на Украине.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал боец и общественный деятель Джефф Монсон.

"Я думаю, что Трамп немного лучше для России. Но для Америки — это ужасно. Оба кандидата ужасны. Но Трамп не любит войну. Он не хочет войны. Это единственная хорошая вещь, которую я могу сказать о нем. Он ужасен, но он не любит войну. Он бизнесмен", - подчеркнул Монсон. "Но самое неприятное в том, что если Трамп выиграет и начнет пытаться вести бизнес с Россией, вернется к заботам об экономике, то многие люди, особенно на стороне демократов, скажут: "Слушай, да ты же сторонник России! Вы дружите с господином Путиным". Так что он как будто находится в позиции, где нет выигрыша. Если он не остановит конфликт на Украине, то будет продолжать наноситься вред экономике и всему остальному. Но если он прекратит это, то его будут воспринимать как сторонника России, и это очень повредит ему", - сказал собеседник ТАСС.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую - действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия".