Кабмин расширил список спортивных турниров для приема в вуз без экзаменов

Правительство России расширило список спортивных состязаний, победители которых смогут поступать в вузы на спортивные факультеты без вступительных испытаний.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Победители игр стран СНГ, спортивных Игр стран БРИКС и Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья получили право поступать в вузы на спортивные специальности без вступительных экзаменов. Спортсмены - победители трех названных турниров смогут поступать без конкурсных испытаний на бюджетные места в государственные вузы, а также становиться студентами негосударственных вузов. Для них доступны программы бакалавриата и специалитета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до сих пор правом поступать в вузы без испытаний на спортивные специальности пользовались чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира и чемпионы Европы.