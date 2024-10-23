Альпинистка Пекова рассказала о сложностях покорения высочайших вершин

Российская альпинистка Алина Пекова потратила много финансовых, физических и моральных сил при покорении 14 восьмитысячных вершин мир. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

9 октября 2024 года Пекова взошла на вершину Шишабангмы, 14-й по высоте горы мира. Пекова стала первой россиянкой, кому удалось завершить проект "Корона Гималаев" по восхождению на все 14 восьмитысячников, причем альпинистка затратила на все восхождения менее полутора лет, на 11 восьмитысячников она поднялась в 2023 году, на 3 - в этом. Лишь 42 человека в истории смогли взойти на все эти вершины. 23 октября в ТАСС рекорд Пековой был официально объявлен главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.

"Я всегда хотела подняться на Эверест. После того, как я покорила Эльбрус, просто решила съездить в Непал и попробовать подняться на восьмитысячник. Тогда погода не позволила, и потом я встретила ребят, которые делают проект. Я очень сильно загорелась и подумала, что могу это сделать". - сказала Пекова. "Я много готовилась, узнавала, что требуется, понимала, что финансово и физически это сделать непросто, но все получилось. Мое первое восхождение было в апреле 2023 года, а на моем последнем восьмитысячнике было сложно морально и физически, чувствовалась усталость, было сложно собрать себя. В прошлом году на той горе случилась трагедия, и поэтому морально тоже было нелегко. В какой-то момент я думала, зачем это нужно, но я рада, что все завершилось благополучно", - добавила альпинистка.

Она высказала мнение, что сумела установить рекорд не только благодаря удаче.

"Я часто слышу, что люди говорят, что мне повезло. Удача играет огромную роль не только в горах, но и в жизни. Это не только удача, мне приходилось несколько раз бороться за вершины", - рассказала Пекова.

Восхождение на все 14 восьмитысячников считается одним из наиболее престижных достижений в высотном альпинизме. 10 таких гор находятся в Гималаях: это Джомолунгма (Эверест) (8 848 м), Канченджанга (8 586 м), Лхоцзе (8 516 м), Макалу (8 485 м), Чо-Ойю (8 201 м), Дхаулагири (8 167 м), Манаслу (8 156 м), Нанга-Парбат (8 126 м), Аннапурна (8 091 м), Шишабангма (8 027 м). Остальные восьмитысячники находятся в горной системе Каракорум, это Чогори или К2 (8 614 м), Гашербрум I (8 080 м), Гашербрум II (8 035 м), Броуд-Пик (8 051 м).